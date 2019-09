Onderzoek naar waar laaggeletterden tegenaan lopen op stations

Hettinga geeft aan geschrokken te zijn van de cijfers die deze week naar buiten kwamen over het aantal laaggeletterden. Al met al zou het in Nederland gaan om 2,5 miljoen mensen. "En dat zijn natuurlijk ook veel mensen die reizen met het openbaar vervoer en die we nu mogelijk niet goed bedienen. Die weten mogelijk niet goed waar ze moeten instappen of hoe ze aan een kaartje komen."

Op de stations staat veel informatie op borden. Bijvoorbeeld hoe laat bussen en treinen rijden, maar ook hoe en waar je bijvoorbeeld een fiets moet parkeren. Voor Hettings is nu nog niet duidelijk hoe het anders moet. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de inzet van pictogrammen, maar ook zou er meer kunnen worden omgeroepen. "We hopen er met de hulp van ervaringsdeskundigen achter te komen."