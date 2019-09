Waddenvereniging in brief aan MSC: kom met concrete acties na containerramp

Momenteel overlegt MSC vooral met verzekeraars over het vergoeden van de schade. De vijftien verenigingen die nu de brief hebben geschreven, willen meepraten

De rekening van het opruimen is inmiddels opgelopen naar bijna 3,5 miljoen euro. Dat moet MSC 'ruimhartig' vergoeden, als het aan de briefschrijvers ligt. Maar daarnaast moet de rederij investeren om de gevolgen op de lange termijn te bestrijden en om het containervervoer te verduurzamen.

"Nog steeds niet schoon"

In de brief schrijven de partijen dat de gevolgen nog steeds te voelen zijn. "Het lijkt nu netjes, maar het is nog niet schoon", schrijven ze. "Kleine deeltjes plastic worden nog steeds gevonden bij opruimacties. Geregeld komen er nog spullen uit de containers onder het zand vandaan en vissers treffen nog altijd rommel aan in hun netten."

De vijftien partijen die de brief hebben ondertekend, zijn de Waddenvereniging, stichting De Noordzee, Wetlands International, Seas at Risk, Zeehondencentrum Pieterburen, Visserijvereniging Ons Belang Harlingen, Visserijvereniging Hulp in Nood Lauwersoog, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, WAD, Vogelbescherming, Wadvaarders, Doe Eens Wat en Duik de Noordzee Schoon.