Windmolen Kollum hoeft niet stiller, ook al kunnen mensen er niet van slapen

De windmolen staat in een stil gebied, maar het is geen officieel stiltegebied dat door de provincie is aangewezen. En dat maakt volgens de Raad een groot verschil.

Dat de buren veel last hebben van de molen is ook geen reden voor maatregelen, vindt de Raad. De uitspraak is een tegenvaller voor de buren, die de zaak aanspanden. Zij hebben slapeloze nachten en andere medische klachten.