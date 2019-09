Sophie de Boer in selectie wereldbeker veldrijden

De 28-jarige De Boer werd geboren in Drachten, maar woont nu in Amsterdam. In het seizoen 2016-2017 won De Boer het eindklassement van de wereldbeker. Sinds die tijd heeft ze echter nooit meer zo goed gepresteerd.

In januari 2018 stopte ze zelfs eerder dan de bedoeling was met haar veldrijdseizoen vanwege oververmoeidheid. Afgelopen seizoen eindigde ze op de 23e plaats in het eindklassement van de wereldbekerwedstrijden.

De wedstrijden in Iowa City en Waterloo zijn op 14 en 22 september.