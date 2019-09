SUP 11-City Tour begint, maar door het slechte weer haalt niet iedereen Sloten

Anne-Marie Reichman-Totah is de oprichtster van de SUP 11-City Tour, maar ze doet zelf ook mee. "Zo'n 36 uren suppen is behoorlijk lastig, maar ook machtig mooi. Je ziet de zon, maar ook storm, regen en sterren. Het was Prachtig, maar ook lastig om op tijd binnen te komen," zegt ze. Reichman-Totah heeft er 25,5 uur over gedaan. Zij vindt de strijd met de elementen erg mooi. "De beleving op het water, je gebruikt alle spieren en je maakt je hoofd leeg. Ik ben het liefst in de natuur."

"Ik was bij Aldtsjerk en toen ging ik niet zo hard meer. Mijn broer kwam naar me toe om te zeggen dat het wel krap ging worden. Ik dacht: verdorie, dit zijn de laatste 15 kilometer. Maar ik had nog wel wat reserve. Er was veel positiviteit onderweg, zoals boten met muziek. Toen vloog ik werkelijk verder. Het was wel apart, want een uur eerder was ik nog zo kreupel als wat."