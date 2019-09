Onderzoek naar jeugdnetwerken die over de schreef gaan

Dinsdag werd bekend dat de laatste tijd meer dan tien jongeren de gesloten instelling Elker in Groningen hebben verlaten. Ze zitten daar met een zogenaamde rechtelijke machtiging. De meeste jongeren zijn naar Leeuwarden gegaan. "Ze hebben hun roots in Leeuwarden of hun vrienden wonen daar. Over het algemeen is het niets nieuws dat jongeren weglopen uit opvanginstellingen", zegt De Boer.

Strafbare feiten

Toch zijn er signalen dat jongeren elkaar de laatste tijd opzoeken en in los-vast verbanden opereren. "We hebben meerdere jongeren in beeld die te kampen hebben met complexe problematiek. Sommigen plegen strafbare feiten zoals diefstal, bedreiging en geweld." De Boer erkent dat bij deze groep ook jongeren uit de instelling in Groningen zitten.

Het Veiligheidshuis probeert in kaart te brengen hoe de jongeren elkaar vinden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen. "In het verleden kwamen ze wel bij elkaar op bootjes, maar daar heeft de politie een einde aan gemaakt. Nu zoeken ze elkaar op in woningen." Het gaat om jongeren die al een lange jeugdhulpgeschiedenis achter de rug hebben'.

Jeugdnetwerk

Momenteel hebben de instanties vijftien jongeren in beeld die extra aandacht nodig hebben. Volgens De Boer is er geen sprake van een jeugdbende. "Dat woord neem ik liever niet in de mond. Wij noemen het fluïde netwerken: jongeren de in wisselende samenstelling elkaar opzoeken. Dan komt er eentje bij, dan valt er eentje af. Op deze netwerken hebben we onze focus gezet."