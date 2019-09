Statenfractie Forum voor Democratie wil referendum over hoogte windmolens

"Het gaat niet eens zozeer over het bezwaar op het verhogen van windmolens. Maar het grootste punt is, is dat dit in niet één verkiezingsprogramma is opgenomen. Dan is er een beslissing genomen zonder dat de bevolking er wat over heeft gezegd. Dus: hebben we hier wel een verkiezingsmandaat voor? Moeten we er niet voor zorgen dat de bevolking er wat over kan zeggen?", vraag Albert van Dijk zich af.

Volgens hem is de stem van de bevolking niet genoeg in de Staten te horen. "Daarom is Forum voor Democratie bijvoorbeeld ook in de Staten gekomen met zes zetels. Gedeputeerde Kramer heeft op de verkiezingsavond ook gezegd dat die kloof misschien wel groot is. Wij hebben ons overal laten zien, en toch heeft niet een partij een zit gewonnen of zich echt kunnen laten horen."

Vaker een referendum

Van Dijk geeft wel aan dat referenda niet overdreven moeten worden. "Je kunt niet overal een referendum voor uitschrijven, hoewel we wel vaker een referendum zouden willen toepassen. Wij zouden het op een frequent aantal momenten in het jaar willen. Windmolens zijn wel een belangrijk punt," zegt Van Dijk. Dan gaat het niet alleen over de hoogte van molens. "Maar bijvoorbeeld ook over de energietransitie."

Gedeputeerde Staten tegen

Gedeputeerde Staten heeft aangegeven tegen een referendum te zijn. Desalniettemin denkt Van Dijk dat het kans van slagen heeft. "Zeker wel, van Gedeputeerde Staten hadden we wel kunnen verwachten dat ze hier niet op zitten te wachten. Ze verschuilen zich achter 'mensen hebben genoeg inspraakmomenten' en 'wij gaan ook het land in.' Dat is een beetje oude politiek," vindt Albert van Dijk.