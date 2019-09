Sjoerd Galema van VNO-NCW: "Stikstofslot zet hele economie op slot"

Volgens Sjoerd Galema van VNO-NCW is er anders gevaar dat grote bouwprojecten vanaf volgend jaar niet door kunnen gaan. Een van de maatregels die volgens Galema kan werken, is het terugbrengen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur.

Als dat niet gebeurt, gaat de hele economie van Nederland op slot, zegt Galema. Volgens hem zijn de regels in Nederland veel te streng in vergelijking met Duitsland en België. "Met zelfbedachte regels die we zelf ook bijna niet begrijpen... Want ik begrijp ook niet als mens dat de woningbouw van een huis, pak 'm beet, in Bolsward invloed heeft op de natuur in De Alde Feanen. Dat kan niemand mij uitleggen, maar die relatie is nu wel de reden dat een huis in Bolsward niet gebouw kan worden."

VNO-NCW wil een einde aan de onzekerheid en met name dat de landelijke overheid een beleid maakt dat werkbaar is. "Dat recht doet aan de natuurbelangen, maar dat niet de hele economie op slot zet", zegt Galema.