Week van de Alfabetisering van start in Heerenveen

Niet goed kunnen lezen of schrijven. Het probleem is groter dan de meeste mensen denken: 2,5 miljoen Nederlanders hebben er last van. In de Week van de Alfabetisering, die nu plaatsvindt, is er aandacht voor deze groep. Het is een probleem dat bij zowel jong als oud speelt, ook in Fryslân. In onze provincie ligt het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en/of schrijven wat hoger dan in de rest van het land.