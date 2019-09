Hele wereld is gek op fierljeppen: filmpjes miljoenen keren bekeken

Een sprong van Oane Galama, die op verschillende internationale internetkanalen is te zien, werd in totaal al zo'n 100 miljoen keer bekeken. Dat heeft Lars Hoekstra van de online-redactie van Omrop Fryslân berekend. Een filmpje van een sprong van Nard Brandsma is alleen op het Twitter-account van de Engelse sportjournalist Chris Hammer al meer dan een miljoen keer bekeken en duizenden keren geretweet.

Teye Dijk van het Frysk Ljeppers Bûn is erg enthousiast over alle aandacht voor het fierljeppen op sociale media. "Ik hoorde het van de week voor het eerst. Het is natuurlijk fabelachtig, onvoorstelbaar! Dat zijn getallen, dat gaat je begrip gewoon te boven. Dat het zo vaak wordt bekeken en zo vaak de wereld over is gegaan. Maar ja, het toont wel aan dat het fierljeppen een prachtige, spectaculaire 'kijksport' is."

Extra kansen en mogelijkheden

Het Frysk Ljeppers Bûn heeft toevallig maandagavond in de bestuursvergadering gepraat over het succes van de fierljepfilmpjes in de hele wereld, zegt Dijk. Ze willen zich er nu over beraden hoe hier hun voordeel mee kunnen doen voor de fierljepsport. Dijk: "In het verleden hebben we ook wel eens demonstraties gegeven in Japan en Zuid-Korea. In Zuid-Korea is er zelfs nog wat van het fierljeppen blijven hangen, op lokaal niveau. Maar ik zou me kunnen voorstellen, dat het ook wordt gestimuleerd om het fierljeppen verder in de wereld weer opnieuw op te pakken."