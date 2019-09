Rijvaardigheidsdag moet 50-plussers langer op de weg houden

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) richt zich vooral op ouderen, omdat hun reflexen in het verkeer soms afnemen en omdat er steeds meer nieuwe regels bij komen. "We willen dat ouderen langer veilig op de weg kunnen rijden. Met deze cursusdag kunnen we mensen tips geven waar ze meer aandacht aan moeten besteden. Zo kunnen we twijfels die ze hebben over hun rijstijl wegnemen", vertelt Wilma Rabe van het SBV.