Protest op Schier tegen gasboringen: veertig mensen als monniken verkleed

'Laat ons niet zakken Schiermonnikoog' staat op het bord van eilander Maaike van Boven. Ze is één van de oudste actievoerders tegen de gaswinning op het eiland en heeft daar een duidelijke motivatie voor. "Ik vind dat dit bewaard moet worden voor de kinderen. Die hebben het harder nodig dan wij. We moeten maar op andere dingen overgaan, daar zijn ze intelligent genoeg voor."

De stille tocht

Om hun mening kracht bij te zetten hebben de actievoerders dinsdagmiddag borden met het logo in de grond geplant. Daarna zijn ze in optocht door het dorp gelopen, naar het gebouw aar de mensen van ONE-Dyas zaten om de Schiermonnikogers bij te praten over de voorgenomen gaswinning. De hoop is dat dit protest net zo succesvol is als dat tegen de plannen van Engie. Die plannen gingen uiteindelijk niet door omdat er tegenzin was in de Tweede Kamer, die daar uiteindelijk over gaat.

Van Boven heeft al eens eerder geprotesteerd, in Den Haag. Toen waren ze ook verkleed als monniken en had ze het zelfde bord mee. "Ik wilde het bord eigenlijk weg doen, maar ik heb het nu weer nodig. Het gaat gewoon door", vertelt ze. "Je moet tegen die grote bazen vechten en dat is niet makkelijk. Maar ik denk dat we toch wel weer winnen. Hoop ik."