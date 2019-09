Suprecord is niet gehaald, "maar dan proberen we het volgend jaar weer"

Suppen is staand op een surfplank met een peddel je over het water voortbewegen. Het centrum van Leeuwarden was afgezet voor de supmanifestatie. De verzamelplek was het water bij De Harmonie. Het record werd dus niet verbroken, maar dat deert Ritske Merkus van de organisatie niet zo. Er is wel veel jeugd op afgekomen en dan is het qua promotie geslaagd, zegt hij. "En anders proberen we het volgend jaar weer om het record te verbreken. Het is niet zo erg dat het een jaarlijkse happening wordt."