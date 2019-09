Scoutingleider (20) krijgt celstraf en tbs voor ontucht met meisjes

De man was als vrijwilliger actief bij scoutinggroep De Drones in Drachten. Hij heeft de meisjes misbruikt en ook stiekem gefotografeerd, onder ander in een kleedruimte van een zwembad. Hij was beheerder van een kinderpornosite, waar meer dan een half miljoen afbeeldingen op stonden. Volgens de rechtbank was hij heel professioneel actief op internet.

Naast de celstraf krijgt de man ook een jaar jeugddetentie opgelegd, omdat hij minderjarig was toen hij zijn zusje misbruikte. Bovendien moet hij zijn slachtoffers dik 50.000 euro schadevergoeding betalen.

Justitie had een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging geëist.