Roken mag niet meer bij aantal scholen bedrijven en ziekenhuis in Smallingerland

Friese Poort is een van de eerste instellingen in de gemeente die zover is met een rookvrij beleid. Ook andere bedrijven, instellingen en organisaties werken daaraan. Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Philips worden met ingang van oktober rookvrij, zowel binnen als buiten. Het betekent dat er alleen nog in de middagpauze mag worden gerookt. Beide bedrijven helpen rokende medewerkers om er vanaf te komen.