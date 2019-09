Gedeputeerde Kramer over Friese krimp: "Zuidwesten en zuidoosten groeien nog steeds"

Kramer verwacht dat met een toenemende bevolkingsdruk in Noord-Holland en in de stad Groningen Fryslân voor steeds meer mensen een aantrekkelijk alternatief kan zijn. "Mensen die hier vandaan komen en die in het Westen elke dag in de file staan, kun je mogelijk ertoe overhalen om terug te keren. Met jonge kinderen kun je beter in het groen wonen dan tussen beton." Kramer wil daarover in gesprek gaan met de betrokken gemeenten en met woningcorporaties.

De gedeputeerde wijst er verder op dat de provincie Fryslân in zijn geheel "nog lang geen" krimpprovincie is. In 2018 was er, vanwege een vestigingsoverschot, een toename van vierhonderd mensen en ook dit kalenderjaar wordt opnieuw 'een plus' verwacht.

Met een vergrijzende bevolking wordt, zeker op termijn, krimp een feit, maar Kramer verwacht in Fryslân geen 'wrede krimp' met verkrottende woningen en woonwijken. "Het is een gegeven, waar je mee om moet gaan. Als je gebieden met krimp aantrekkelijk houdt, kun je ook weer mensen binnenhalen. Daar ben ik van overtuigd."