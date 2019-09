Friese dartbond blij verrast over groot toernooi in Leeuwarden

De Professional Darts Corporation, de PDC, zal in september volgend jaar een European Tour organiseren in Leeuwarden: met plek voor duizenden mensen in de zaal, een groot podium en televisiecamera's. Topdarters als Michael van Gerwen en ook Danny Noppert uit Joure komen daar in actie.

"Mooi voor het Friese darten"

Voorzitter Tseard Douma van de Friese dartbond is opgetogen dat de PDC voor Friesland gekozen heeft: "Voor de Friese dartsport is dit een mooie ontwikkeling. Wij doen zelf veel voor de jeugd en dan blijkt telkens weer dat zij zich vergelijken met de Van Gerwen's en de Noppert's van deze wereld. Nu krijgen ze de kans om in het WTC als toeschouwer de grote mannen te bewonderen zonder daarvoor te moeten reizen.

Douma vindt het ook mooi dat Friezen nu de kans krijgen om zich op internationaal niveau te presenteren. Er komt namelijk een zogenaamde 'local qualifier', hiervoor kan iedereen zich inschrijven. De best presterende darters in deze kwalificatie mogen meedoen aan het grote toernooi,