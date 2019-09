HEA! Houthandel Van der Heide

Na bijna vijftig jaar gaat houthandel Van der Heide in Jistrum stoppen. Eigenaar Jan van der Heide wordt 68 jaar en er is geen opvolging. Eigenlijk had Jan met zijn studie economie iets heel anders kunnen gaan doen. Maar bij pa in de zaak een centje bijverdienen was ook niet verkeerd. Dus zette hij het bedrijf voort, zonder spijt: "Het was echt iets bijzonders."