Gerestaureerde schilderij 'Brugzicht met een boot' nu te zien voor publiek

Dit schilderij kreeg het Heerenveenster museum in 1989. "Het is gered uit een pand aan de Herenwal in Heerenveen. Het was onderdeel van een behangsel en dit deel is uitgesneden."

Vroeger hield het beroep van huisschilder iets heel anders in dan nu. Huisschilders waren eigenlijk bijna kunstschilders. "Ze waren ontzettend goed in het schilderen van decoratieve elementen. Zij beschilderden dan het behang met een scene die de opdrachtgever graag wilde hebben", legt Palil-Trip uit.

Familie Bienema

Waar de opdrachtgever precies om had gevraagd, is niet bekend. Er is een vermoeden wie de bewoner van het pand was. "We hebben het idee dat het de familie Bienema is geweest. Zij woonden in de buurt en we weten dat deze familie ook in het bezit was van een boeier."