Deelnemers Digi-Taalhuis schrijven poëziebundel

De bundel heeft de naam 'Dichterbij, Tichterby' gekregen. De gedichten zijn geschreven in de moedertaal van de deelnemers. Zo staan er bijdragen in het Thais en het Arabisch in de bundel. Naast de gedichten in de moedertaal van de deelnemers is ook een Nederlandse vertaling van de gedichten in de bundel opgenomen.

Het boek wordt deze week op verschillende plekken in het noorden van Friesland gepresenteerd. Dinsdag is de eerste presentatie: burgemeester Wassink van Terschelling neemt het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst in de Terschellinger bibliotheek.

Op www.ontdekdebieb.nl kunt u zien waar u een exemplaar kunt krijgen.