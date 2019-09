Uitreiking Gerrit Bennerprijs opmaat voor expositie Auke de Vries in Fries Museum

De Vries won de prijs voor zijn gehele oeuvre, vaak te zien in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld in Barcelona, Berlijn en Parijs. In het Fries Museum is een selectie uit zijn sculpturen te zien. Er is ook een atelier nagebouwd, zodat bezoekers een indruk kunnen krijgen hoe De Vries te werk gaat.

Voor het jaar 2000 maakte De Vries een kunstproject van het Friese leger. Dat project komt ook terug naar het museum in Leeuwarden. Aan de Gerrit Bennerprijs is een bedrag van vijfduizend euro verbonden.