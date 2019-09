Politieke discussie in Den Haag over NPO3 als regiokanaal

In Den Haag zal de politiek woensdag praten over de toekomstvisie op de publieke omroep van minister Arie Slob. Zo wil de mediaminister onder andere op NPO3 ruimte maken voor programma's van regionale omroepen. Het regionale televisieaanbod moet zo een groter bereik krijgen.

De regionale omroepen (RPO) zijn positief over de plannen. Zo hebben ze de Tweede Kamerleden laten weten in een brief. De RPO heeft een filmpje gemaakt over verscheidenheid van de verschillende omroepen.