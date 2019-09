Campagne tegen zelfdoding: "Erover praten kan opluchten"

In het jaar 2018 maakten ruim 1.800 Nederlanders een eind aan hun eigen leven. Landelijk gezien gaat het dan om een daling van 5 procent; in Fryslân was de daling nog groter: 10 procent. "We zien gelukkig een afname, maar je kunt niet zeggen dat het een structurele daling is. Daarvoor moet je toch over meerdere jaren kijken", zegt Reinder van Zaane van de GGD Fryslân.

Jongeren

Onder mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar is het aantal zelfdodingen echter toegenomen. Daarom richt GGD Fryslân zich in de campagneweek op jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat 1 op de 10 jongeren in deze leeftijdscategorie zelfmoordgedachten heeft.

"We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en te proberen het zelfdodingscijfer omlaag te krijgen. De boodschap daarbij is dat erover praten echt kan helpen en opluchten."