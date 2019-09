Fryslân telt over vijftien jaar ruim 8.000 minder inwoners

In totaal zal het aantal inwoners van Nederland juist flink groeien. Met een miljoen meer inwoners dan nu telt ons land 18,3 miljoen inwoners. De groei komt echter wel vooral voor rekening van de Randstad en de middelgrote steden. De hardst groeiende gemeente in Fryslân is Leeuwarden. De prognose is dat er in 2035 ruim 127.000 mensen in de Friese hoofdstad wonen; een groei van 4,2 procent.

Behalve dat de Friese bevolking krimpt is de verwachting ook dat de vergrijzing in de Nederlandse randgemeenten het hardst zal gaan. In de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Waadhoeke, Schiermonnikoog en Terschelling is in 2035 meer dan 30 procent van de inwoners 65 jaar of ouder. In 2018 woonden er in Fryslân ruim 134.000 65-plussers. In 2035 zijn dat er volgens de voorspellingen meer dan 174.000.