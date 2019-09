Hoogspringer Douwe Amels uit Drachten is officieel geselecteerd voor het WK in Doha in Qatar. Het wordt de tweede keer dat hij meedoet aan het wereldkampioenschap. De eerste keer was in 2013, toen haalde hij de finale niet. Amels had zich nu weer gekwalificeerd met een sprong van 2,28 meter, maar moest nog op officieel bericht wachten.