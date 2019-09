Vrouw krijgt werkstraf voor leegroven van koelkast buurvrouw

Een vrouw van 63 jaar heeft een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd gekregen voor diefstal. In mei had ze de koelkast van een buurvrouw in de seniorenflat in Oentsjerk leeggeroofd. Ze nam kaas, ham, spek een een maaltijdsalade mee, want ze had honger, zei ze tegen de politierechter. Ze was dronken op moment van de diefstal.