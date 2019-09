Liesette Bruinsma pakt zilver op de 50 meter vrije slag op het WK para-zwemmen

Bruinsma kwalificeerde haar met de tweede tijd. Ze was in de finale wel sneller, in de kwalificatie haalde ze nog 30.70, maar ze kon de Oekraïense Maryna Piddubna niet verslaan. Li Guizhui uit China werd derde.

Voor Bruinsma was het dubbel feest, want het was ook haar verjaardag. "Het ging heel goed. Beter dan vanmorgen en het beste verjaardagscadeau ooit," zei Bruinsma.

Bruinsma moet woensdag weer zwemmen, dan doet ze mee aan de 100 meter schoolslag. Daarna volgen nog de 200 meter wisselslag, de 100 meter vrije slag en de 400 meter vrije slag.