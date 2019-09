Hydraloop: slim apparaat om vies water in huis opnieuw te gebruiken

In de Leeuwarder wijk Blitsaerd is het apparaat in een aantal nieuwe woningen getest en hebben verschillende partijen de kinderziektes eruit gehaald. Zo zijn kleine lekkages opgelost en is het apparaat veel stiller gemaakt.

Voor het apparaat, dat door Hydraloop Systems bij Wetsus in Leeuwarden ontwikkeld is, is veel internationale belangstelling. Dat is logisch, omdat genoeg schoon drinkwater steeds minder vanzelfsprekend is.

De verdroging, verzilting en de verduurzaming vragen allemaal om zuiniger met water om te gaan. In landen waar veel minder schoon drinkwater beschikbaar is, speelt dit natuurlijk nog meer. In ons land gebruikt een persoon dagelijks ongeveer 130 liter water.

Uit de proef blijkt dat zon 85% ervan opnieuw te gebruiken is. Die proef werd maandag in Leeuwarden feestelijk afgesloten. Volgens bewoner Max Hietkamp werkt het waterrecyclingsysteem nu zoals het bedoeld is.