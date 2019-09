VIDEO: It Polytburo met Harry van der Molen

Minister Slob van mediazaken zou moeten kijken naar financiële steun voor regionale dagbladen. Dat zegt Harry van der Molen, Kamerlid voor het CDA, in It Polytburo. Sommige kranten zitten in zwaar weer door teruglopende reclame-inkomsten en minder abonnees. Van der Molen wil dat Slob onderzoekt of het Deense model, waarbij de overheid kranten steunt, ook in ons land toegepast kan worden.

Venstermodel

De Tweede Kamer praat dinsdag over het mediabeleid van minister Slob. Die wil de regionale omroepen extra geld geven en een vast plekje op NPO3, in een zogenoemd venstermodel. Een pilot met regionaal nieuws op de landelijke zender is ondertussen geweest, daar deed Omrop Fryslân ook aan mee. Volgens Van der Molen was dat een succes en moet dat voor heel Nederland in worden gevoerd. Zoiets is ook vastgelegd in het regeerakkoord.