Werkstraf voor Dokkumer (23) die zijn vriend tegen het hoofd schopte

De verdachte had een paar klappen gekregen en schopte toen hard naar een jongen die op de grond lag. Dat bleek zijn vriend te zijn, die door het geweld buiten bewustzijn raakte en naar het ziekenhuis moest. Filmpjes van de vechtpartij werden later door omstanders op internet gezet.

Weer vrienden

De Dokkumer had spijt van zijn daden en vertelde in de rechtbank dat de twee ondertussen weer vriendschappelijk met elkaar omgingen. Omdat hij een blanco strafblad had en berouw toonde, legde de rechter maandagmiddag een werkstraf op.