Drachtster doet aanval op wereldrecord darten voor ziekte ALS

"Ik ben er klaar voor", zegt Raymond Brink. Hij kwam op het idee toen een vriend van hem vorig jaar bijna 65 uur had gedart, ook voor een goed doel. "Ik dacht, ik wil dat record verbreken en dan kies ik ook een goed doel. Dat is ALS geworden, want een goede kennis van mij is aan deze slopende ziekte overleden. Op deze manier hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen."

Hoe heeft hij zich voorbereid? "Niet, ik heb weleens een paar uurtjes gegooid, maar verder niks." In totaal heeft hij zes uur pauze. "Ik mag zelf bepalen wanneer en hoelang ik pauze neem. Dus ik heb twaalf minuten per uur, en als ik dan eerst vijf minuten doe, kan ik wat opsparen voor een langere pauze in de nacht." Van zijn vriend weet hij dat het wel zwaar is. "De eerste 24 uur vallen nog wel mee, na 48 uur komt de inzinking en dan moet je verder op karakter."

Hij doet zijn wereldrecord in café De Postulant in Drachten aan de Stationsweg. Daar doen ze ook mee aan de actie. "Er staat een bak in de kroeg voor geld en per consumptie gaat een deel naar het goede doel. En een voetbalclub doet de kantine dicht en dan komen de sporters ook naar de kroeg."

Zijn doel is om 10.000 euro op te halen. Mensen kunnen doneren op de website van ALS.

De eerst pijl wordt dinsdag om 13.00 door burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland gegooid. Zaterdag wordt ook nog een benefietconcert gehouden in Drachten.