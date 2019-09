Voorlezen bij jonge kinderen moet problemen met lezen en schrijven voorkomen

"Sommige ouders komen makkelijk in de bibliotheek, maar er zijn ook gezinnen die we niet zien", vertelt Cecile van der Schuyt van dbieb. "We willen zo vroeg mogelijk beginnen alle ouders met jonge kinderen komt wel op het consultatiebureau. Daar is dan iemand met een collectie boeken die kan vertellen over het belang van voorlezen. Het gaat erom dat je 'talig' bezig bent, dus een liedje zingen terwijl je je kind in bad doet, kan ook. En kinderen zijn gratis lid van de bieb. We schrijven zelfs baby's in."

Zo'n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven en het komt ook voor dat kinderen op de basisschool al een achterstand hebben. "Door als ouder met je kind te lezen kun je de woordenschat van je kind ontwikkelen. Maar het moet geen leren als op school zijn, het is vooral een leuk moment."

Door de samenwerking van de instellingen hopen ze efficiënter te werken. "We willen aan de voorkant insteken om de kansen van de kinderen te vergroten."

Routekaart

Een speciale routekaart wijst ouders op het gebied van lezen. Daarop staat informatie over (gratis) middelen als het Boekstartkoffertje, Taalcadeau het voorleesproject van Humanitas en het peuterhalfuurtje in dbieb.