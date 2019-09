Primeur: Nieuwe single 'De Wâlden' van Marcel Smit

"Ik ben al een poos bezig met het nummer dat ik oorspronkelijk gemaakt heb voor Frisicana 2, de tournee met Piter Wilkens en Gurbe Douwstra. Maar ik heb het niet zelf geschreven, maar het is een bewerking van Brent Cobb's nummer 'South of Atlanta' en daar heb ik dus een Friese tekst bij gemaakt over de Wâlden. Ik heb uiteraard echt iets met de omgeving, want ik kom er zelf vandaan."

Promotie

De clip is een soort promotie van de Wâlden. "Uiteraard is de hele provincie mooi, maar veel mensen hebben wel een beeld bij de Wâlden, zelfs als ik in Balk een nummer over De Westereen zing. Zelf was ik verrast door een zandpad tussen Eastermar en De Leien. Daar was ik nog nooit geweest. Als je daar loopt, dan denk je echt van waarom zou ik nog op vakantie gaan, het is hier immers hartstikke mooi."

Album

Smit is ook bezig met een nieuw album, maar dat heeft wat vertraging opgelopen. "Er kwam van alles tussendoor zoals het Kollumer iepenloftspul over Salomon Levy." Het nieuwe album staat nu gepland voor begin volgend jaar. "Ik denk dat er eerst nog een single komt en verder wil ik uiteraard veel spelen."

Welke nummers kunnen we verwachten?

"Rustige nummers, er is zelfs een met een strijkkwartet, maar ook wel een grappig nummer zoals Omstekeard en nummers met een folky sound, maar ook met elektrische gitaar en drums."

Verder is hij ook bezig met de voorbereiding van een nieuwe Frisicana-tour. "Ik ben klaar om te knallen!"