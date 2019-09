Sportcast: "Cambuur speelt voor de top drie"

Tjisse Steenstra heeft het puntenklassement gewonnen bij het kaatsen. De mannen vinden wel dat Steenstra dit verdient. Volgens Faber ontbreekt er noch één ding in zijn carrière: "Met zijn statuur en met dat partuur had hij de PC al lang een keer moeten winnen."

Nyck de Vries lijkt het kampioenschap in de Formule 2 voor het grijpen te hebben. Volgens Andries Bakker hoeven wij hem echter volgend jaar niet te verwachten in de Formule 1: "Er is eigenlijk nog maar één plekje vrij en De Vries is niet de enige die daarvoor in aanmerking komt." De nummer twee van de Formule 2 krijgt wel een plekje in de Formule 1. Arjen de Boer begrijpt daar niets van: "Ik vind het van de zotte dat de nummer twee wel een plekje in de Formule 1 krijgt en de grote winnaar niet."