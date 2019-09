Hoe krijgen we de Waddenzee plasticvrij?

Het doel is om partijen en personen met elkaar te verbinden om vervuiling van de Waddenzee tegen te gaan. De groep is in januari begonnen en heeft een plan van aanpak met vijf speerpunten gemaakt. Zo werkt de groep aan een manier om schoonmaakacties goed te coördineren. Dat moet dan gebeuren met behulp van internet.

Plastic bekers

Er komt ook een lijst voor horeca-ondernemers met alternatieven voor bijvoorbeeld plastic bekers. Daar hebben ze op het festival Into the Great Wide Open op Vlieland al ervaring mee opgedaan en die kennis willen ze nu gebruiken voor de horeca, zegt Floris van Benthem van Community Plasticvrije Waddenzee.

Fietsbanden als alternatief

Verder is de groep op zoek naar alternatieven voor de plastic draadjes die onderaan visnetten hangen om slijtage van de netten op de zeebodem tegen te gaan. Als die draadjes slijten, blijven de plasticdeeltjes achter in de Waddenzee. Er is onderzoek gedaan naar milieuvriendelijkere alternatieven en daaruit blijkt dat fietsbanden een goede optie zijn. Die worden door een deel van de vissers al sinds jaar en dag gebruikt.