Schilderij van Jaap Min geschonken aan Museum Belvédère

Directeur-conservator Han Steenbruggen van Museum Belvédère is blij met de schenking. "Het is een geweldig schilderij van een waarachtig kunstenaar. Het is een aanwinst voor de collectie: Ik zie dit doek in veel opzichten als de eindbestemming van Min. Het is de apotheose van een schildersleven lang zoeken naar de diepere betekenis van aardse zaken." Het schilderij wordt aan het museum overhandigd door Rik en Annet Min, de kinderen van Jaap Min.

Toen Min begon met schilderden, was hij beïnvloed door het expressionisme in Bergen (NH). Later ontwikkelde hij meer een eigen, persoonlijke stijl. Hij legt een opvallende melancholie in het Noord-Hollandse landschap, dat hij in zware kleurennuances op het doek weergaf. Het landschap is zijn hoofdthema, maar hij schilderde ook kopjes, stillevens en religieuze getint werk. De expositie het werk van Jaap Min (1914-1987) is nog tot 22 september te zien in Museum Belvédère in Oranjewoud.