Plan voor zorgwoningen in dorpshuis Scharnegoutum van de baan

Het plan voor zorgwoningen in het voormalig dorpshuis Elim in Scharnegoutum is van de baan. Zorginstelling Patyna heeft zich teruggetrokken, omdat er volgens hen niet genoeg draagvlak voor het plan is in het dorp. Dorpsbelang Scharnegoutum is niet te spreken over die uitleg van Patyna. Op de dorpswebsite schrijven ze dat er tientallen mensen naar de laatste informatiebijeenkomst kwamen.