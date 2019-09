Stille tocht Schier tegen gaswinning en boortorens

Tom Verheul van de werkgroep noemt de boorlocaties allemaal op. Op Ameland staat een boorplatform van de NAM, waar ze de productie willen opvoeren. Dan is er een NAM-gaswinpunt bij Ternaard en zijn er plannen voor Ulrum. En nu wil ONE-Dyas ook nog boren bij Borkum in de Borkumse Stenen. Daar zijn al proefboringen gedaan. Het bedrijf wil daar in 2022 een platform neerzetten en 25 jaar lang gas winnen in diverse velden, ook in Duitse bodem.

Kramkamer van het zeeleven

ONE-Dyas ligt op schema qua plannen en geld, zegt Verheul. Nu is het zover dat de bevolking wordt ingelicht. Duitsland heeft gaswinning in het gebied van de Borkumse Stenen verboden, omdat dat de kraamkamer van het zeeleven is. Uit een rapport van de Universiteit van Wageningen, dat op verzoek van het ministerie van Economische zaken werd gemaakt, blijkt ook al dat het gebied een hoge natuurwaarde heeft. Maar volgens Verheul maakt dat niet veel uit, want met het afbouwen van de gaswinning in Groningen zet het rijk in op snellere gaswinning uit kleinere gasvelden.

In optocht door het dorp

Om hun mening kracht bij te zetten, zullen de actievoerders dinsdagmiddag om half twee borden met het logo in de grond planten en daarna in optocht door het dorp gaan. Daarna gaan ze naar het gebouw waar de mensen van ONE-Dyas zitten om de bewoners van Schiermonnikoog bij te praten over de voorgenomen gaswinning. De hoop is dat dit protest even succesvol zal zijn als dat tegen de plannen van Engie. Die plannen gingen uiteindelijk niet door, omdat er protesten kwamen in de Tweede Kamer, die er uiteindelijk over beslist.