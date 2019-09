Terschellinger horeca maakt er zelf een gezellig weekend van in Eilân-festivalsfeer

Zaterdag nam de organisatie van Eilân definitief het besluit om het festival niet door te laten gaan. De organisatoren hadden geen andere keuze, nadat de rechter het festival had verboden. Alle 5500 bezoekers die al een kaartje hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. Dat betekent echter niet dat deze mensen niet meer naar Terschelling komen, verwacht VVV-directeur Michel Aaldering. "Het aantal afmeldingen valt heel erg mee. Naar schatting komen er zo'n 2000 mensen naar het eiland."

Aangepaste programmering

Deze mensen worden getrakteerd op een weekend vol met muziek in festivalsfeer. Aaldering: "We hebben de horeca gevraagd om hun programmering aan te passen en te zorgen dat ze de muziek draaien die anders op het festival zou worden gedraaid. Het is kort dag, maar bar dancing WYB, danscafé De Stoep en De Bras komen met een aangepaste programmering. En we zijn nog aan het kijken wie er nog meer mee willen doen."

Imagoschade

Het afzeggen van het festival heeft volgens Aaldering geen negatieve gevolgen voor het imago van Terschelling als festivaleiland. "Helaas zijn wij het eerste festival dat te maken krijgt met de gevolgen van de nieuwe stikstofwetgeving. Maar het is nu vooral onze taak om de mensen die wel komen een leuke tijd te geven."

Andere festivals

Het besluit van de rechter zorgt echter wel voor de nodige vraagtekens achter andere festivals op het eiland. Aaldering: "We moeten nu met elkaar kijken hoe we kunnen voorkomen dat deze wet- en regelgeving onze bestaande evenementen in de weg kan zitten. Een enkeling kan nu een festival tegenhouden. Maar tot op heden zijn de festivals nog nooit een probleem geweest. We gaan er met z'n allen voor zorgen dat het ook geen probleem wordt."