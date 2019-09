Schadelijke paraffine aangespoeld op Ameland en Terschelling

Waar de paraffine vandaan komt, is niet precies bekend. Schepen die het mengsel vervoeren en afleveren, spoelen de tanks met zeewater en pompen het spoelwater weer terug in zee. Dat is toegestaan in kleine hoeveelheden. Soms komt het voor dat er in de tanks nog veel paraffine zit. Dan bevat het spoelwater dus ook in verhouding veel paraffine. Rijkswaterstaat heeft in overleg met beide gemeenten een bedrijf ingeschakeld om de substantie op de stranden op te ruimen.