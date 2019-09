Gold rush op Terschelling: ben jij die dwarse puberzoon?

Het is een bijzonder verhaal dat al jarenlang wordt verteld op verjaardagsfeestjes van de familie Van Eijk. Jarenlang woonde er een dwarse puberzoon in hun huis op Terschelling, die zo boos was op z'n moeder dat hij haar armbanden, oorbellen en ringen uit het raam gooide. Lang leek het een fabel te zijn, maar vorige week vond een buurman met z'n metaaldetector twee gouden ringen terug. En nu is de grote vraag uiteraard: van wie zijn ze?

Op facebook heeft zoon Steven van Eijk een oproep gedaan. De dwarse puberzoon of de moeder kunnen zich melden bij de familie en krijgen dan de gouden ringen terug.