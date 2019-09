Op de pedalen voor de ziekte van Duchenne

Duchenne is een erfelijke progressieve spierziekte en komt het meest voor bij jongens. Uiteindelijk is deze ziekte fataal, kinderen met Duchenne worden niet oud. Sinds z'n vijftiende zit Erwin in een rolstoel. Hij woont op zichzelf en is heel positief. "Dat vind ik zo knap", vertelt z'n moeder Edith. "Hij geniet echt van iedere dag."

Kippenvelmoment

Speciaal voor hem en al die andere mensen met Duchenne doen Edith en haar man Gerard mee aan de mountainbiketocht. Ze beginnen donderdag in Spa in België en de finish is zaterdag in Well aan de Maas, vlakbij Venlo.

De familie Wierda is al wel eens eerder bij de tocht geweest, maar heeft nog nooit meegedaan. "Het wordt pittig", weet Edith. "Vooral omdat er veel geklommen moet worden. Maar we kijken nu al uit naar het moment dat we over de finish komen. Dat wordt echt een kippenvelmoment."

Op zoek naar medicijnen

Het geld dat wordt binnengehaald met de tocht wordt gebruikt voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Tot nu toe zijn er nog altijd geen medicijnen gevonden die de ziekte kunnen genezen, maar er zijn al wel medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen.

Om mee te mogen doen, moesten Gerard en Edith 1250 euro ophalen via sponsors. "Dat geld is er al", vertelt Edit. Maar wanneer mensen nog graag willen bijdragen, kan dat via www.duchenneheroes.nl/sterk-voor-erwin.