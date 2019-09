Bezoekersrecord bij Admiraliteitsdagen

De organisatie was berekend op zo'n 100.000 bezoekers. "We zijn zeker die richting op gegaan", zegt voorzitter Jan Michiel van der Gang. "We telden meer bezoekers dan vorig jaar."

De Admiraliteitsdagen begonnen met veel regen. "Dat hoort natuurlijk bij een nautisch festival", zegt Van der Gang. Het exacte bezoekersaantal is niet bekend. "Dat is bijna niet vast te stellen met zoveel mensen in de stad."

"We hebben een kwalitatief topevenement neergezet en toch het familiegevoel behouden. Dat is voor ons het belangrijkste", zegt de voorzitter. "Zo zijn we begonnen en zo willen we verder."

Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker is ook blij met het verloop van de festiviteiten. "Het waren hele mooie dagen", zegt hij. "Met deze dynamiek gaan we met elkaar de toekomt in."