Rijdt Nyck de Vries volgend jaar tegen Max Verstappen in de Formule 1?

De complete top drie van de Formule 2 van het afgelopen seizoen (George Russell, Lando Norris en Alexander Albon) rijdt nu in de Formule 1. De kans dat De Vries diezelfde stap maakt, lijkt echter klein. De stoelendans in de Formule 1 komt nog niet echt op gang, en het lijkt er niet op dat daar verandering in komt. Dan is er simpel gezegd gewoon geen plek voor de Friese autoracer.

'Verkeerde stal'

Een andere reden die de kansen van De Vries kleiner maakt, is dat hij sinds dit jaar geen deel meer uitmaakt van de stal van McLaren. Hij wordt wel ondersteund door de Audi Sport Racing Academy, maar Audi heeft helemaal geen team in de Formule 1. Het ligt dus veel meer voor de hand dat De Vries komend seizoen in de Formule E of de DTM rijdt, waar Audi wel aan deelneemt.

Te weinig geld

De laatste, maar zeker niet onbelangrijkste reden waarom we De Vries komend seizoen waarschijnlijk niet in een Formule 1-auto zien, heeft te maken met geld. De Vries heeft geen grote geldschieters zoals de Nederlander Giedo van der Garde in het verleden wel had met zijn schoonvader, of zoals de huidige Formule 1-rijder Lance Stroll heeft met zijn vader. Lawrence Stroll is de eigenaar van het Formule 1-team Racing Point.

De Canadees Nicholas Latifi is op het Formule 2-circuit de grootste concurrent van De Vries. Latifi heeft een grotere portemonnee. Dat maakt de kansen van De Vries een stuk kleiner, ook al is hij de beste als je alleen naar de racekwaliteiten kijkt.