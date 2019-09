Vrouwen Heerenveen kunnen niet scoren tegen Ajax: eindstand 0-0

Het was de tweede wedstrijd van de competitie. De eerste verloor Heerenveen. In eigen huis werd het 4-1 voor PSV.

In Amsterdam was de eerste schietkans van de wedstrijd voor Heerenveen. De inzet van Tiny Hoekstra miste scherpte, en ging net naast. Keepster Charetha Okken hield de Friezen in de wedstrijd. Ze pakte een paar goeie ballen.

In de tweede helft kwam Heerenveen steeds dichter bij een doelpunt. De verdediging van Ajax kraakte wel, maar scheurde niet. In de laatste minuut waagde aanvalster Jill Bayings van Heerenveen nog een schot op doel, maar de Amsterdamse keepster kon de bal nog net over de goal tikken. Het bleef dus 0-0.

Volgens trainer Roeland ten Berge had SC Heerenveen best kunnen winnen in Amsterdam.