Tjisse Steenstra beste kaatser van het jaar

De wedstrijd in Marsum is de één-na-laatste van het jaar. Van der Bos kan Steenstra daardoor nu niet meer inhalen in het jaarklassement.

Steenstra is een keer eerder eerste geworden in het jaarklassement. Dat was in 2017. Toen was het een gedeelde eerste plek. Hij had toen evenveel punten, en evenveel eerste, tweede en derde plekken als Gert-Anne van der Bos.

In de tweede ronde in Marsum stond Steenstra met Gert-Jan Duiven en Hiltje Bosma tegenover Gert-Anne van der Bos, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong. Het werd 5-5/6-4.

Kansloos verlies in de finale

Het partuur van Steenstra verloor in de finale met grote cijfers van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het werd 5-0/6-2. Bergsma werd koning.

"In de finale ben je niet meer met het klassement bezig. Dan is het binnen, en dan is het klaas", zegt Steenstra. "Maar dit is geweldig, mooier kan het niet."

Steenstra had in de eerste partij wel wat meer tegenstand verwacht, zegt hij.