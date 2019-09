De Vries dichtbij wereldtitel na sprint in Monza

Nyck de Vries is zondag in de Formule 2 opnieuw als derde geëindigd. Op het circuit van Monza in Italië moest de coureur uit Uitwellingerga tijdens de sprintrace de Britten Jack Aitken en Jordan King voor laten gaan. De Vries profiteerde van een straf van de Japanner Nobuharu Matsushita. Daardoor schoof hij op naar de derde plaats.