LIVE: Admiraliteitsdagen in Dokkum met kerkdienst en concert van Sela

Dokkum staat dit weekend weer in het teken van de Admiraliteitsdagen. Met op zondag een kerkdienst in de open lucht op De Zijl. De kerkdienst heeft als thema 'Durf!' en wordt georganiseerd door diverse Dokkumer kerker. Voorgangers zijn pastoor Paul, Hilde Karssies en ds. Geert van Wieren. De muzikale begeleiding is van de populaire christelijke band Sela. Aansluitend geeft Sels ook nog een concert. De dienst, die om 10.00 uur begint, en het concert zijn hieronder live te volgen in een samenwerking met tientallen vrijwilligers van streekomroep RTV NOF.