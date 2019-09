VV Buitenpost pakt trije punten in thuiswedstrijd tegen DETO

In het eerste kwartier gebeurde er niet veel, uitgezonderd een schot van afstand van Rik Weening, maar Buitenpost kwam wel op voorsprong. Een voorzet van Rudmer Loonstra werd goed verwerkt door Weening die de pass promoveert tot een doelpunt. Na een klein halfuur kan Jorrit Terpstra de 2-0 binnen schieten, maar de doelman van DETO staat op te letten en redt het schot.

Tien minuten voor de pauze kwam DETO op gelijke hoogte, door een doelpunt van Kevin Aman. Buitenpost ging weer op zoek naar de voorsprong en door een kopbal van Rob Dijkstra uit een corner kwam die nog bijna tot stand. Dat zou even later voor rust toch nog het geval zijn, omdat Weening na goed voorbereidend werk Rudemer Loonstra in scoringspositie gezet, die de bal tegen de touwen schiet.

Buitenpost trekt wedstrijd naar zich toe

In de tweede helft zou de 2-1 voorsprong niet meer in gevaar komen. Sterker nog, de thuisploeg kon de voorsprong nog uitbreiden. Weening met de bal aan de voet val, staat op, begint aan een slalom en schiet de bal achter de keeper van de gasten. Er had bijna een 4-1 eindstand op het scorebord gestaan, toen Loonstra de bal op aangeven van Dijkstra de bal binnenschoot, maar de assistent-scheidsrechter constateerde buitenspel.

Komende week staat de volgende competitiewedstrijd op het programma. Dan speelt Buitenpost een uitwedstrijd tegen SDC Putten.