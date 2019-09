FOTO'S: Twee boten plat na windhoos bij Heeg

Een windhoos heeft voor problemen gezorgd op het Heegermeer. Bij een zeilwedstrijd zijn er twee boten omgeslagen. Volgens een getuige was het een kleine slurf, die precies over het wedstrijdwater heen kwam. Het lijkt erop dat er niet een gewond is geraakt.

Jelte van der Meer van Skydrone Sloten maakte onderstaande foto's.